В решающем матче испанки сыграют с командой Англии 27 июля

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла команду Германии в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Швейцарии.

Гол на 113-й минуте забила обладательница "Золотого мяча" двух последних лет Айтана Бонмати.

В решающем матче сборная Испании сыграет с командой Англии. Встреча пройдет 27 июля в Базеле.

Сборная Испании является действующим чемпионом мира, в финале турнира 2023 года испанки обыграли англичанок со счетом 1:0. В решающем матче чемпионата Европы испанки сыграют впервые. Испанцы и англичане встречались и в финале мужского чемпионата Европы прошлого года. Тогда испанская команда оказалась сильнее со счетом 2:1.

В финале прошлого турнира сборная Англии со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла команду Германии и впервые завоевала титул. Немки выигрывали чемпионат Европы восемь раз и являются рекордсменками по этому показателю.