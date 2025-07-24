Россиянин может подписать восьмилетний контракт на общую сумму $120 млн

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов может подписать с клубом новый контракт, согласно которому он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил портал NHL Rumour Report со ссылкой на журналиста Фрэнка Серавалли.

Отмечается, что, если стороны заключат новое соглашение, зарплата россиянина может составить $15 млн в год, контракт будет рассчитан на восемь лет.

Это сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ по среднеговодой сумме. На данный момент этот рекорд удерживает форвард сборной Германии Леон Драйзайтль, который в сентябре 2024 года подписал контракт с "Эдмонтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2025/26, а среднегодовая зарплата составит $14 млн.

Если Капризов подпишет новый контракт с "Миннесотой" на восемь лет с зарплатой $15 млн за сезон, то сможет заработать в общей сложности $120 млн за этот период. Его контракт по этому показателю уступит только соглашению российского нападающего Александра Овечкина с "Вашингтоном". В 2008 году россиянин заключил с клубом контракт на 13 лет и в общей сложности заработал $124 млн.

Капризову 28 лет. Его нынешний контракт с "Миннесотой" рассчитан до конца сезона-2025/26, но уже с 1 июля клуб может вести переговоры с игроком о продолжении сотрудничества. За оставшийся год в "Миннесоте" Капризов заработает $9 млн.

В сезоне-2024/25 Капризов набрал 56 очков (25 голов + 31 результативная передача) в 41 матче регулярного чемпионата. Половину регулярного чемпионата россиянин пропустил из-за травмы. Нападающий восстановился перед началом розыгрыша Кубка Стэнли, в котором забросил 5 шайб и сделал 4 результативных паса, став лидером команды в списке бомбардиров, снайперов и ассистентов. "Миннесота" завершила выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв "Вегасу" (2-4).