Украинка Влада Харькова ушла с пьедестала, когда делали совместную фотографию призеров в соревнованиях по фехтованию на рапирах и шпагах

ТАСС, 24 июля. Украинка Влада Харькова отказалась от фотографии с россиянином Кириллом Бородачевым во время церемонии награждения на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщил портал "Трибуна".

Харькова сфотографировалась с призерами женских соревнований по фехтованию на шпагах, но отказалась находиться на пьедестале для совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был Бородачев. Остальные призеры мирового первенства остались на пьедестале.

Бородачев стал серебряным призером турнира среди мужчин, уступив в финале представителю Гонконга Райану Чою. Харькова завоевала золотую медаль у женщин.

Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.