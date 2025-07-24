Соревнования пловцов в бассейне пройдут в Сингапуре с 27 июля по 3 августа

СИНГАПУР, 24 июля. /ТАСС/. У российских пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре нет медального плана, их задача - превзойти на своих дистанциях время, с которым они отобрались на турнир. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Андрей Шишин.

Соревнования пловцов в бассейне пройдут на чемпионате мира с 27 июля по 3 августа, российские и белорусские спортсмены в Сингапуре выступают в нейтральном статусе.

"Медального плана нет, но мы можем видеть наш потенциал на основе мирового рейтинга, поскольку все команды уже отстартовались. Соответственно, если тренерский штаб, врачи, весь наш коллектив правильно сработали, адаптировали спортсменов, то мы должны выступить не хуже, чем отражено в заявочных результатах. Если в мировом рейтинге спортсмен пятый, то в прямом бою он не должен опуститься ниже, а нам хочется даже выше", - сказал Шишин.

"Согласно этим подсчетам, у нас должно быть 15 дисциплин, где мы выходим в финал. Более того, есть еще и эстафеты, в которых мы конкурентоспособны. Если говорить о медалях, то у нас в составе два действующих рекордсмена мира - Евгения Чикунова и Климент Колесников, которые к ним чуть ближе других ребят", - добавил он.

Для российских пловцов это будет первый крупный старт на длинной воде после Олимпиады 2021 года в Токио. "Мы благодарны, что можно ворваться на такой уровень и снова набирать кондиции, получить обратную связь. Это будет точкой отчета, после которой мы поймем, как нам за три года добраться до Олимпиады, программа подготовки будет более детальной", - подчеркнул Шишин.

На чемпионате мира в Сингапуре планируется выступление 30 российских пловцов.