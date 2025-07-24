Мировое первенство по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены вошли в список зарегистрированных лиц для участия в октябрьском чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Индонезии. Об этом свидетельствуют документы Международной федерации гимнастики (FIG), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

21 июля завершился срок окончательной регистрации (квотирования) участников чемпионата мира. В период с 22 июля по 25 сентября национальные федерации должны представить в FIG фамильные списки участников ЧМ-2025.

Каждая национальная федерация имеет право заявить на чемпионат мира не более шести гимнастов и четырех гимнасток. Согласно документу, в заявку нейтральных спортсменов вошли восемь гимнастов и шесть гимнасток. Следовательно, на турнире в Индонезии планируют выступать не только белорусские спортсмены, ранее уже принимавшие участие в международных стартах под нейтральным флагом, но и российские, пока не имеющие такого опыта.

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября.

Российские спортсмены последний раз выступали на мировом первенстве по спортивной гимнастике осенью 2021 года в японском Китакюсю. Ангелина Мельникова тогда выиграла личное многоборье, стала второй в вольных упражнениях и третьей - в опорном прыжке. Григорий Климентьев на том турнире занял третье место в упражнениях на кольцах.

Последний раз российские гимнасты выступали на турнирах под эгидой FIG в начале марта 2022 года, после чего были отстранены на длительное время. С января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG, но пока никто из россиян не воспользовался этой возможностью. 11 июля FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.