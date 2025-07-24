По словам министра спорта, это язык МОК

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев планирует выучить французский язык, который является официальным для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Дегтярев рассказал ТАСС.

"Думаю, может быть, придется французский выучить, потому что это язык МОК. На английском я говорю свободно - в командировках общаемся на нем. Но все-таки олимпийский язык - французский. Думаю, его придется выучить ради дела", - сказал Дегтярев.

Дегтяреву 44 года, пост министра спорта РФ он занимает с мая, в декабре был избран главой Олимпийского комитета России.