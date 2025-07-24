Россиянин подписал контракт с "Антальяспором" в июне, однако клуб не мог оформить трансфер в связи с запретом со стороны ФИФА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" зарегистрировал трансфер российского защитника Георгия Джикии. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

"Официальное объявление о переходе Георгия Джикии ожидается сегодня", - сообщили в турецком клубе.

Джикия подписал контракт с "Антальяспором" в июне, однако клуб не мог оформить трансфер в связи с запретом со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Его должны снять после устранения задолженности перед бывшими игроками.

Джикии 31 год, его последним клубом были подмосковные "Химки", до этого он выступал за московский "Спартак" и был капитаном команды. В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 45 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.