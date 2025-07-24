Александр Мостовой уверен, что борьба за чемпионство в РПЛ вновь будет до последнего тура

В сезоне-2024/25 победителем соревнования стал "Краснодар", обыгравший в заключительном туре московское "Динамо"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Борьба за чемпионство в нынешнем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет идти до последнего тура. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой.

В двух последних сезонах РПЛ чемпион страны определялся по итогам заключительного, 30-го тура. В сезоне-2024/25 победителем соревнования стал "Краснодар", обыгравший в заключительном туре московское "Динамо" (3:0).

"Думаю, что повторится история последних двух сезонов. В этом сезоне интрига будет до последнего тура, - сказал Мостовой. - Команды ничего не потеряли - ни "Спартак", ни "Краснодар", ни "Динамо", ни ЦСКА. Еще и больше месяца дозаявок. "Зенит", конечно, приобрел Жерсона, но пока Вендел не играет. Интрига точно будет до конца".

"Пока рано делать какие-то выводы по всем командам - были крупные победы, но не все решалось быстро. Испытали трудности "Зенит", ЦСКА, "Динамо". "Краснодар" вроде выиграл, но если бы не было автогола, то счет был скользкий. Мы говорим, что "Зенит" - [главный] претендент, а еще пять команд создадут интригу, будут наверху, потому что по составу выше остальных. Единственное бы отметил, удивило домашнее поражение "Ахмата" дома от "Рубина" со счетом 0:2 - вроде бы дома, закупились футболистами, но такое бывает", - добавил собеседник агентства.

Также Мостовой, получивший ранее тренерскую лицензию, сообщил, что у него пока нет вариантов для стажировок и работы. "В этом плане никто не звонит и не пишет. В Испании всегда ждут, другое дело, что сейчас не то время, что хочется лететь. С пересадками добираться нет желания", - отметил он.