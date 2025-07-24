Колосков рассказал, что его расстраивает большое количество жестких единоборств в РПЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Игроки Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) крайне жестко ведут единоборства в матчах чемпионата, это вызывает тревогу. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Новый сезон РПЛ стартовал 18 июля.

"Нет радостного впечатления [от стартовых матчей], не было ни одного игры, которая бы заставила сидеть у телевизора, смотреть и следить, - сказал Колосков. - Неплохо первый тайм провел "Спартак", мне понравилось, с удовольствием смотрел, эпизодами во втором тайме "Локомотив" хорошо играл, какие-то фрагменты у "Зенита" были хорошие при включении скорости, видно было, есть класс, но не хватало функционального состояния. Но больше всего меня расстроило запредельное количество фолов, в одном из матчей 6 желтых карточек, в другом - 40 нарушений. Практически чистых единоборств нет, всегда есть зацепы, подножки, наступы".

"Такое впечатление, что в этом компоненте мы где-то в каменном веке находимся. Игроки не жалеют друг друга. Все связано с уровнем индивидуального мастерства. Чтобы отобрать мяч, нужно оценить ситуацию - когда стартовать, когда перехватывать, когда блокировать, когда вступать в единоборства. Конечно, психология играет определенную роль: нужно беречь друг друга, не относиться к сопернику, как к противнику, которого нужно уничтожить на поле. Жесткие единоборства вызывают тревогу", - добавил Колосков.