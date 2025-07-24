Участник СВО серб Берич вдохновлен отношением к ветеранам спецоперации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сербский участник специальной военной операции снайпер Деян Берич впечатлен встречей паралимпийцев с ветеранами СВО и восхищен тем, как в России заботятся о них. Об этом он рассказал ТАСС.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 90-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам, чем может. Во вторник серб побывал на паралимпийском уроке в Центре реабилитации слепых имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Он передал ветеранам две винтовки для биатлона, адаптированные для незрячих.

"Я впервые побывал на мероприятии с участием паралимпийцев, - рассказал Берич.- Хотя раньше бывал на многих событиях, связанных с бойцами, получившими травмы различного характера, - потерю зрения, повреждения рук и ног. Таких, к сожалению, немало. Для меня не так важно, кто организует подобные мероприятия, важно то, что они проводятся. Это значит, что бойцы не забыты, что они нужны, что у них есть возможность продолжать жить. Об этом необходимо говорить во всеуслышание - о том, как они воспринимают окружающий мир, как ведут себя в непростых обстоятельствах. Своим стремлением жить, несмотря на сложнейшую ситуацию, в которую они попали, они подают урок всем, кому трудно, кто считает, что чего-то не имеет, кому попросту скучно".

"Бывает, что на таких мероприятиях встречаю сослуживцев, так получилось и на этот раз - встретил двоих. Один из них - человек, который по моему примеру поехал на СВО. Сейчас он потерял ногу, обе руки, он ослеп, но при этом у него такое жизнеутверждающее стремление, такая энергетика, что он заражает этим всех вокруг. Для меня это очень значимо - я и сам сейчас не в лучшем состоянии. Но, как учил меня мой дедушка: когда тебе трудно, оглянись вокруг - обязательно найдутся те, кому еще тяжелее. И все - поднимайся и иди вперед. Эти люди особенные. Искренне скажу: они подняли мне настроение, мой боевой дух", - добавил Берич.

Об отношении к ветеранам СВО в России

Берич отметил, что в России по-настоящему заботятся о тех, кто еще вчера защищал ее граждан. "Особенно важно, что государство не забывает таких людей. Я служил в Сербии, и там не существует понятия "ветеран войны" - государство не признало его официально. Я помню, что говорили "афганцы" после возвращения из Афганистана, и вижу, как изменилась ситуация сейчас. Сегодня государство действительно заботится о своих воинах".

"А несколько дней назад я был в районе Сергиева Посада - там проходило мероприятие с участием предпринимателей, на котором обсуждался вопрос трудоустройства воинов - ветеранов СВО, людей с инвалидностью. Множество предпринимателей сразу предложили таким людям рабочие места. И это независимо от состояния их здоровья: "Мы поможем вам адаптироваться". Это имеет огромное значение. Я поддерживаю связь с ребятами, которые находятся на передовой. Они знают и верят, что их дома ждет нечто хорошее, и это дает им силы. Я говорю не только о тех, кто уже получил ранения, но и о тех, кто сейчас сражается за Россию", - рассказал участник СВО.

Серб подчеркнул, насколько важна для бойцов поддержка близких. "Да, у некоторых бывает потухший взгляд - чаще всего это происходит у тех, у кого рядом нет никого, кто бы поддержал, - сказал Берич. - Тот самый человек, о котором я говорил, потерявший руки, ногу и зрение, - его всегда поддерживала жена. Не женщина, вышедшая замуж за военного по расчету - такие случаи, к сожалению, тоже бывают. А та, что всегда была рядом. Но бывали и другие ситуации, и если я такое видел, сразу садился в машину, ехал к товарищу, встряхивал его как следует, давал "пинка", как говорится, и - вперед. Не нужно жалеть этих бойцов. Спорт в этом смысле особенно важен - там никто никого не жалеет и не приукрашивает. Эти бойцы - герои, и к ним нужно относиться как к настоящим мужчинам. В спорте нет мужчин в юбках - ты боец или не боец?".