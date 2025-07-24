Журова считает, что на действия украинки Харьковой никто из россиян не обращает внимания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинская фехтовальщица Влада Харькова отказом от фотографии с российским спортсменом Кириллом Бородачевым никого не удивила, на подобные действия никто не обращает внимания. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее портал "Трибуна" сообщил, что украинка Харькова на чемпионате мира сфотографировалась с призерами женских соревнований по фехтованию на шпагах, но отказалась находиться на пьедестале для совместной фотографии с обладателями наград мужского турнира по фехтованию на рапирах, среди которых был россиянин Бородачев. Остальные призеры мирового первенства остались на пьедестале.

"Это понятно, у них как раз это все последовательно, они своим принципам не изменяют, любой спортсмен из Украины понимает, что, даже не доехав до дома, его уже предадут анафеме, если он сфотографируется с нашим, - сказала Журова. - Поэтому это понятно. У нас уже никто на это не обращает внимания, все знают, чего ожидать. Может быть, сначала еще мы возмущались, сейчас уже просто не обращаем внимания. Я допускаю, что после того, как нас допустят с флагом и гимном, еще какое-то количество лет это будет продолжаться".

Бородачев стал серебряным призером турнира среди мужчин, уступив в финале представителю Гонконга Райану Чою. Харькова завоевала золотую медаль у женщин. Чемпионат мира в Тбилиси завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.