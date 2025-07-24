Футболисты ПСЖ и "Тоттенхэма" сыграют в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет 13 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил почетного члена организации и почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова посетить матч за Суперкубок УЕФА, но он отказался от приглашения. Об этом Колосков рассказал ТАСС.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Удине (Италия) 13 августа. В нем сыграют победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и английский "Тоттенхэм", ставший победителем Лиги Европы.

"Я получил приглашение от УЕФА посетить матч за Суперкубок, но не поеду. Был на конгрессе в этом году, повидался со своими друзьями, с которыми работал в исполкоме УЕФА, - сказал Колосков. - До тех пор, пока не будет прямых рейсов, не буду летать, мне тяжело сейчас так летать. Официально ответил, поблагодарил за приглашение".