"Ледяную армию" не допустили до участия в чемпионате Женской хоккейной лиги

Клуб не предоставил в установленный срок полный пакет документов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский клуб "Ледяная армия" не примет участия в предстоящем сезоне Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

О включении "Ледяной армии" в число участников ЖХЛ стало известно 4 июня. Клуб собирался проводить матчи на "ВТБ-Арене". "Ледяная армия" могла стать первым клубом из Москвы в истории ЖХЛ.

"В связи с тем, что хоккейный клуб "Ледяная армия" не предоставил в установленный срок полный пакет документов, необходимых для подтверждения гарантий участия в чемпионате Женской хоккейной лиги сезона-2025/26, Федерацией хоккея России принято решение о недопуске команды к выступлению в новом сезоне", - говорится в сообщении.

"Ледяная армия" была создана в октябре 2024 года.