Журова оценила высказывание немецкого пловца о допуске россиян с флагом и гимном

По мнению Йоши Зальхова, россиян нужно допускать до участия в соревнованиях на равных правах с остальными, либо не допускать совсем

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Высказывание немецкого пловца Йоши Зальхова можно оценивать по-разному, но посыл о полном допуске россиян является правильным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее германский пловец Йоша Зальхов в комментарии Sport1 раскритиковал решение допустить российских спортсменов до участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре под нейтральным флагом. По его мнению, все понимают, какую страну представляют спортсмены. Он считает, что россиян нужно допускать на равных правах с остальными, либо не допускать совсем.

"К высказыванию Зальхова можно по-разному относиться. В конце он говорит, что нужно тогда уже допустить [полностью] - правильно говорит, молодец, - сказала Журова. - Нейтральным статусом и ограничениями они хотели [сделать так], чтобы мы сами отказались, а мы им этого удовольствия не доставили. Теперь и получается, что спортсмены задают вопрос - вы цели не добились, русские не отказались участвовать. Еще и в нейтральном статусе, а это еще хуже, тогда это показывает то, что либо вы не проявили настойчивость и последовательность, либо тогда уже допускайте полностью - с флагом и гимном, и так понятно, что это россияне. Если в этом контексте сказал, то да, можно согласиться".

"У них есть своя пропаганда. У него не сходится картинка, он же видит ребят, понимает, что все что рассказывают о нас, не всегда соответствует действительности. То есть у соображающих людей получается, что какой-то ерундой занимаются, запрещая нам флаг и гимн. Потому что по факту эти меры являются недейственными", - добавила олимпийская чемпионка.