Российский игрок в настольный теннис Сидоренко стал победителем Универсиады

В финале он обыграл соотечественника Максима Гребнева

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко стал победителем Универсиады в мужском одиночном разряде. Соревнования проходят в Германии.

В финале Сидоренко со счетом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6 победил соотечественника Максима Гребнева.

Теперь на счету россиян 11 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.