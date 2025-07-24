Сидоренко: выход двух россиян в финал Универсиады говорит о силе настольного тенниса в РФ

В решающем матче спортсмен победил Максима Гребнева

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выход двух российских спортсменов в финал Всемирной универсиады в Германии является доказательством того, что отечественный настольный теннис остается конкурентоспособным на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал победитель соревнований в мужском личном разряде Владимир Сидоренко.

Сидоренко в финале со счетом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6 победил соотечественника Максима Гребнева.

"Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, то это и показывает, на каком уровне сейчас находится отечественный настольный теннис, - отметил Сидоренко. - Мы можем конкурировать с сильнейшими зарубежными соперниками. Но сильно радоваться не стоит, нам нужно шаг за шагом упорно тренироваться и готовиться к следующим тяжелым матчам и турнирам, которых, надеюсь, у нас будет еще много".

Для Сидоренко эти студенческие Игры стали первым за три года международным стартом, за исключением клубных чемпионатов.

"Что касается моих соперников здесь на Универсиаде, то у меня, считаю, была самая тяжелая сетка на турнире. У меня на пути был молодой спортсмен и Тайваня, 25-й в мировом рейтинге, до него был кореец, который в топ-50 входит, румын, с которым я играл в полуфинале, также в 50 сильнейших входит", - рассказал россиянин.

"Мало кто думал вначале, что я смогу добраться до финала. Перед игрой с корейцем за выход в восьмерку я начал очень в себя верить. И эта вера мне помогла. Я говорил себе, почему другие могут побеждать, а я нет, хотя для этого у меня есть все теннисные данные. Поэтому нужно было немного поверить в себя, и все получилось", - признался Сидоренко. В сезоне-2024/25 спортсмен играл за один из французских клубов. "Конечно, мне здесь немного легче было, потому что я последние два года играл во Франции", - заключил собеседник ТАСС.