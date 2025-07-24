Россиянки заняли третье место, несмотря на ошибку во время исполнения одного из элементов

СИНГАПУР, 24 июля. /ТАСС/. Асинхронность во время исполнения пятого из шести элементов произвольной программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре могла оставить без медали синхронисток Татьяну Гайдай и Майю Дорошко. Об этом спортсменки рассказали ТАСС после окончания соревнований.

Гайдай и Дорошко за выступление получили 277,1117 балла и заняли третье место. Победу одержали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137).

"Конечно, довольны. Могло быть лучше, но могло быть и хуже. Если бы Майя быстро не сориентировалась, то мы бы получили базовую оценку. Мы бы тогда вообще оказались мимо пьедестала, и было бы намного обиднее. Рады, что на пьедестале, что оказались там с сильнейшими спортсменками", - сказала Гайдай, комментируя ошибку дуэта во время исполнения.

Ошибку допустила Дорошко. "Я честно могу сказать, что после исполнения элемента у меня была пустота: я пыталась вспомнить, что дальше делать, но благодаря мышечной памяти достала ноги. Дальше посмотрела на Таню, сориентировалась и закончила связку. Я сразу поняла, что что-то не так", - объяснила она причину асинхронности.

Спортсменки затруднились сказать, сколько баллов у них отняла эта ошибка. "Мы не знаем, кто знает, что бы случилось в другой ситуации", - отметила 24-летняя Гайдай, для которой этот чемпионат мира стал первым в карьере.

"Для меня это первый взрослый чемпионат мира, я очень рада, что удалось выступить в соло и дуэте. У меня никогда такого не было. Сейчас в гостиницу приехали представители прыжков в воду из разных стран, плавания, это настоящий фестиваль спорта, мне очень нравится", - заметила она.