В финальном матче по настольному теннису он проиграл Владимиру Сидоренко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Максим Гребнев считает, что он уступил своему соотечественнику Владимиру Сидоренко в финале Универсиады по настольному теннису по причине того, что его соперник был лучше готов психологически. Об этом он рассказал ТАСС.

Сидоренко победил Гребнева в финале со счетом 4:1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6). "Я считаю, что второе место не самое обидное, если сравнивать его с четвертым, допустим, - сказал Гребнев. - А так серебро Универсиады - очень хороший результат, на самом деле. Спустя столько лет мы вернулись на международную арену, и с Вовой сразу же финал разыграли".

"Конечно, я очень сильно расстроился в конце матча, что так проиграл, хотя первый сет выиграл, второй проиграл, у нас завязалась тактическая борьба. В третьем уже я 7:2 повел, но потом в итоге уступил, и меня очень сильно это психологически поддавило, конечно. Я думаю, что третий сет стал ключевым, если я тогда бы дожал его, может быть, борьба была, а так после третьего Вова раскрепостился. У нас был просто психологический междусобойчик", - добавил собеседник ТАСС.

Универсиада, проходящая в нескольких городах Германии, завершится 27 июля.