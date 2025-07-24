Тренер удивилась судейским оценкам Дорошко и Гайдай в произвольной программе ЧМ

Синхронистки заняли третье место

СИНГАПУР, 24 июля. /ТАСС/. Судейские оценки за исполнение произвольной программы Майи Дорошко и Татьяны Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре вызывают удивление. Об этом ТАСС заявила тренер синхронисток Татьяна Данченко.

Гайдай и Дорошко завоевали бронзовые медали, получив от судей 277,1117 балла, во время исполнения одного из элементов они допустили асинхрон. Победу одержали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137).

"На асинхроне мы практически ничего не потеряли, - сказала Данченко. - Мы посмотрели оценки, обратили внимание на то, что почему-то очень сильно просели по исполнению. Причем не только в гибриде, на котором Майя допустила ошибку, но и во всех остальных [элементах], которые были сделаны идеально. Больше ничего не спрашивайте. Удивили ли оценки? Сильно, именно по исполнению, оценили даже хуже, чем на предварительном этапе".

"Удержаться на третьем месте нам помогло то, что мы увеличили сложность. Мы рискнули, иначе нас бы "высадили", - пояснила она.

Вместе с тем тренер не исключила, что при безошибочном исполнении программы Гайдай и Дорошко могли занять второе место. "Может быть", - сказала она.

Гайдай 24 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей Игр БРИКС, дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров. 26-летняя Дорошко - двукратная чемпионка мира в соревнованиях групп. В технической программе в Сингапуре дуэт также занял третье место.