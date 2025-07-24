Спортсмены из России выступают на Универсиаде в Германии в нейтральном статусе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-чемпион Универсиады по настольному теннису россиянин Максим Гребнев, выступавший на турнире в нейтральном статусе, за время соревнований не встретил ни одного игрока, который не был бы рад встрече. Об этом Гребнев сообщил ТАСС.

"На этом турнире все очень хорошо отреагировали, что мы приехали, - рассказал Гребнев. - Правда, не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть. Все были дружелюбны, все улыбались, все хорошо".

"И я не думаю, что это было лицемерие, они реально рады нас видеть. Ведь это ребята одного с нами возраста, с которыми мы играли всю жизнь. Вот и все. Так получилось, что мы не играли последние годы. А когда они нас увидели, то все хорошо стало", - заключил собеседник ТАСС.

В финале Универсиады, проходящей в Германии, Гребнев уступил своему соотечественнику Владимиру Сидоренко со счетом 1:4.