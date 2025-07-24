После матча состоится финальная игра Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин примет участие в Матче звезд, который пройдет 9 августа в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча пройдет на "Арене-Мытищи".

Участие в матче также примут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, хоккеисты Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие.

Также на лед выйдут двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, чемпион России, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya), Андрей Репин (Repa), Дмитрий Козлов (Deemy), Hockey Stigg и другие.

После матча состоится финальная игра Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд. Победителей и призеров наградит Овечкин. Турнир пройдет с 2 по 9 августа в Красногорске и Мытищах. Соревнования проводятся в седьмой раз, в них примут участие 24 команды.

Кубок Овечкина проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. ТАСС - информационный партнер турнира.