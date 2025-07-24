Майя Дорошко и Татьяна Гайдай в технической и произвольной программах дуэтов завоевали бронзовые награды

СИНГАПУР, 24 июля. /ТАСС/. Отсутствие впервые за 24 года у российских синхронисток золота в дуэтах на чемпионате мира по водным видам спорта стало ожидаемым событием. Об этом ТАСС заявила тренер команды Татьяна Данченко.

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай на чемпионате мира в Сингапуре в технической и произвольной программах дуэтов завоевали бронзовые награды. Последний раз без золота в этой дисциплине россиянки покидали турнир в 2001 году.

"Это было абсолютно ожидаемо, - ответила Данченко на вопрос об отсутствии золота. - Я очень рада, что мы на пьедестале. Как бы хорошо мы ни делали, как бы прекрасно мы ни выглядели, какая бы у нас ни была техника, все равно человеческий фактор играет огромную роль. Его не выключишь из нашего вида спорта. Сейчас надо быть еще на три-пять голов выше".

"Мы рады, что у нас две медали. Это наша стартовая позиция - мы давно не выступали, у девчонок не было таких крупных стартов, чисто психологически это очень тяжело. Даже мне со всем моим многолетним опытом было очень тяжело. Это был тяжелый путь и опыт, я счастлива, что все закончилось", - добавила она.

Последний раз на чемпионате мира российские синхронистки выступали шесть лет назад, последним их крупным стартом были Олимпийские игры 2021 года в Токио.

На чемпионате мира обновленная команда выступает в нейтральном статусе. Соревнования по синхронному плаванию в Сингапуре завершатся в пятницу, 25 июля.