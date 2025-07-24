Ранее портал Foot Mercato сообщил, что французский клуб проявляет интерес к футболисту

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" не получал предложений от французского "Марселя" по трансферу бразильского полузащитника Густаво Мантуана. Об этом ТАСС сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что "Марсель" проявляет интерес к Мантуану. Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Не получал и не ведет", - сказал Медведев в ответ на вопросы о том, получал ли "Зенит" предложения от "Марселя" по Мантуану и ведет ли диалог с французским клубом по футболисту.

Мантуану 24 года. Он перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса". В составе команды из Санкт-Петербурга футболист дважды стал чемпионом России, по разу выиграл кубок и суперкубок страны. Мантуан в прошлом сезоне играл на позиции крайнего защитника, а до этого выступал в амплуа полузащитника.