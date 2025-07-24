Для россиян эта награда стала 12-й на соревнованиях в Германии

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Российский дзюдоист Армен Агаян стал серебряным призером Универсиады в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Германии.

В финальной схватке Агаян уступил представителю Молдавии Адилю Османову, который является бронзовым призером Олимпиады 2024 года.

Агаяну 24 года. Он является победителем Игр стран СНГ (2021) и Игр БРИКС (2024), а также двукратным чемпионом России.

На счету россиян 12 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.