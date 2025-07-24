В финале в весовой категории до 73 кг российский спортсмен уступил представителю Молдавии Адилю Османову

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Серебряная медаль Универсиады в Германии много значит для российского дзюдоиста Армена Агаяна. Об этом он рассказал ТАСС.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг Агаян уступил представителю Молдавии Адилю Османову, который является бронзовым призером Олимпиады 2024 года.

"С Османовым до этого не боролся, - признался Агаян. - Не успел моргнуть, а уже по два "шидо" и "юко" прилетело. В процессе борьбы не понял, за что, но нужно было отыгрываться, из-за этого начал допускать ошибки. В целом сегодня первые соперники были для меня неудобными, любители делать броски с колен, поэтому пришлось с ними немного повозиться", - отметил Агаян.

"Видел в турнирной сетке немало известных имен - вся сеяная восьмерка была знакома. Но для себя понял, что Универсиада серьезно отличается от турниров Мировой серии, в которых участвовал. С одной стороны, зрителей не так много, но само достижение, медаль Универсиады, для меня много значит. Это навсегда запомнится, потому что Всемирные студенческие игры проходят всего раз в четыре года", - добавил российский дзюдоист.

Агаян отметил хорошую обстановку и логистику на Универсиаде. "Жаль, что не весь состав нашей команды смог выступить в Германии, но все спортсмены, которые приехали в Эссен, крайне сильные. Болеем друг за друга, поддерживаем, да, не всегда получается быть на соревнованиях - у кого-то взвешивание, у кого-то тренировки, но стараемся находиться рядом по максимуму. Да и соперники тоже открыты к общению, обстановка радушная - за татами мы все друзья, многие из нас знакомы", - заключил спортсмен.

Универсиада в Германии завершится 27 июля.