Суд не счел показания заявительницы "заслуживающими доверия и достоверными"

ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Верховный суд Онтарио оправдал пятерых канадских хоккеистов по делу об изнасиловании. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление судьи.

Суд не счел показания заявительницы "заслуживающими доверия и достоверными". Отмечается, что в ходе слушаний суд не смог прийти к выводу о том, что поведение истца было недобровольным.

В начале 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Алекс Форментон, Диллон Дюбе и Майкл Маклауд. Клубы, за которые на тот момент выступали хоккеисты, предоставили игрокам бессрочный отпуск.

Обвинения были связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира. Сборная Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира 2018 года со счетом 3:1 обыграла команду Швеции.

Дюбе в прошлом сезоне выступал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо", а Маклауд играл за астанинский "Барыс" и омский "Авангард".