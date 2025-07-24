Футболист Писарский подал апелляцию на решение о дисквалификации

Ранее комитет по этике РФС дисквалифицировал нападающего на четыре года, три из которых - условно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нападающий Владимир Писарский, отстраненный из-за ставки, подал апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается в Telegram-канале правовой компании "Алетейя", которая защищает интересы игрока.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно. Нападающий принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

"Сегодня от имени Владимира Писарского направили в апелляционный комитет РФС апелляционную жалобу на решение комитета РФС по этике от 03.07.2025. Требуем отменить решение комитета РФС по этике и вынести по делу новое решение, которым прекратить производство по обращению генерального секретаря РФС Максима Митрофанова от 24.06.2025 в связи с отсутствием в действиях Писарского вины в нарушении ст. 18 регламента РФС по этике", - говорится в заявлении.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в Российскую премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

Регламент РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.