ТАСС, 25 июля. Футболисты украинской "Александрии" отказались пожать руки игрокам сербского "Партизана" перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает портал Sportklub.
"Партизан" одержал победу со счетом 2:0. Встреча прошла в польском городе Катовице.
После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали и оскорбления в адрес московского ЦСКА. "Партизан" дважды подряд принимал участие в Братском кубке в Москве, где встречался с ЦСКА и "Динамо".
Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.