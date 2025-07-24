Сербская команда обыграла "Александрию" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций

ТАСС, 25 июля. Футболисты украинской "Александрии" отказались пожать руки игрокам сербского "Партизана" перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций. Об этом сообщает портал Sportklub.

"Партизан" одержал победу со счетом 2:0. Встреча прошла в польском городе Катовице.

После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали и оскорбления в адрес московского ЦСКА. "Партизан" дважды подряд принимал участие в Братском кубке в Москве, где встречался с ЦСКА и "Динамо".

Ответный матч пройдет 31 июля в Белграде.