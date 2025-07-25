В паре с Олесей Платоновой спортсмен стал вторым в произвольной программе микст-дуэтов

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова заняли второе место в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Победителями стали испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас, набравшие 323,8563 балла. На счету Мальцева и Платоновой 323,4438 балла.

Для Мальцева это четвертая медаль на проходящем чемпионате мира, ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.