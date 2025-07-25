Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова уступили представителям Испании

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова не смогли победить в произвольной программе микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта из-за специфики восприятия программ. Такое мнение журналистам высказал Мальцев.

Испанцы Деннис Гонсалес-Бонуе и Ирис Тио Касас опередили занявших второе место Мальцева и Платонову на 0,4125 балла.

"Конечно, хотелось бы поставить красивую точку с золотой медалью в произвольном дуэте, но мы понимали, что здесь будет самая тяжелая борьба, потому что испанцы, наши главные конкуренты, выступали на всех этапах Кубка мира со своей очень хорошей, артистичной программой, - сказал Мальцев. - Они уже получили "десятки", и мы понимали, что судьи нам не оставят никакого зазора, чтобы по художественному впечатлению их обойти. А в этой программе 50% именно художественного впечатления. Мы ставили упор на технику исполнения, выиграли в этом компоненте, но не хватило четырех десятых".

"Программы у нас абсолютно разные. У них она построена на синхронной работе, а у нас все-таки как танец. Одним нравится одно, другим - другое, сегодня судьи отдали предпочтение испанскому дуэту", - добавил он.

Платонова после награждения не сдержала слез. "Это эмоции. Нет предела совершенству, мы будем работать дальше", - отметила спортсменка.

Для Мальцева это четвертая медаль на проходящем чемпионате мира. Ранее он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов.