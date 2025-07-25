Пловец Колесников не придает особого значения призовым на чемпионате мира

Соревнования пловцов в Сингапуре пройдут с 27 июля по 3 августа

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Рекордсмен мира Климент Колесников перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре не придает особого значения призовым. Об этом он рассказал ТАСС.

Соревнования пловцов в Сингапуре пройдут с 27 июля по 3 августа, российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

"Если честно, я даже не смотрел, сколько призовые на чемпионате мира. Я не акцентирую свое внимание на этом перед соревнованиями, уже в процессе узнаю - сколько и где. Понятно, что если бы за первое место платили $100 тыс., то я бы об этом, наверное, уже знал. А так практически все призовые на соревнования в одном диапазоне, поэтому особого внимания не обращал", - сказал Колесников.

Призовой фонд чемпионата мира в Сингапуре составляет $6 млн, за первое место в плавании полагается $20 тыс.

Колесникову 25 лет, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.