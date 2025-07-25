Игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российским гимнастам, несмотря на принятые в июле международной федерацией более лояльные критерии допуска, пока не вернули право отбираться на Олимпийские игры. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"Да, есть информация, что нам вернули возможность выступать на командных турнирах, но участвовать в командном отборе на Олимпийские игры мы по-прежнему не имеем права", - отметила Родионенко.

"Отбор на Олимпиаду-2028 начнется в следующем году, по итогам чемпионата мира три лучшие команды у мужчин и женщин получат путевки в Лос-Анджелес. Но на этот чемпионат мира можно попасть только после участия в континентальном первенстве. А нас Европейский гимнастический союз до сих пор не допускает до своих стартов, поэтому мы пока остаемся за чертой олимпийского отбора", - заключила собеседница ТАСС.

Чемпионат мира, который пройдет в октябре в Индонезии, является личным турниром, на который не нужно было отбираться через континентальные старты.

ЧМ-2026 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 17 по 26 октября, первенство Европы - двумя месяцами ранее в Загребе (Хорватия).

С 10 по 11 июля в швейцарской Лозанне проходило очередное заседание исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), на котором было принято решение допускать до участия в турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов как в личных первенствах, так и в командных и групповых турнирах.