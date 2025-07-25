Деннис Гонсалес-Бонеу не ожидал, что ему удастся опередить россиян в произвольной программе микст-дуэтов

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу использовал слово "Россия", комментируя победу в произвольной программе микст-дуэтов над Александром Мальцевым и Олесей Платоновой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает корреспондент ТАСС.

Испанцы Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас опередили занявших второе место Мальцева и Платонову на 0,4125 балла. Российские и белорусские спортсмены допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.

"Неожиданный ли это результат? Да, для нас это было сродни мечте, потому что перед турниром мы знали, что сюда приедет Россия, - сказал Гонсалес-Бонеу. - Мы знали, что будет сложно оставаться наверху. За это место мы боролись на протяжении всего года, думаю, на этом чемпионате мы выступили с технически наиболее сложной программой, но еще важнее было показать художественное впечатление".

Испанец отметил, что эта победа стала самым знаковым событием в его карьере.

Мальцев ранее на турнире завоевал три золота, после выступления в Сингапуре он стал семикратным чемпионом мира.