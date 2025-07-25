Ранее российский футболист получил травму запястья

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков должен вернуться к играм через три недели. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

10 июля "Штурм" сообщил, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.

"Вы понимаете, что для вратаря травма руки - это не то, что для полевого игрока, конечно, форсировать здесь никто не будет, - сказал Кузьмичев. - Восстановление идет по графику, все хорошо, Даня работает. Думаю, что через недели три, максимум через месяц, мы увидим его на поле. К тренировкам, думаю, он вернется пораньше, а выход на поле все-таки будет исходить еще из его состояния, тренер по вратарям будет решать".

Худякову 21 год, он перешел в "Штурм" перед началом прошлого сезона. До этого футболист выступал за московский "Локомотив". За австрийский клуб россиянин сыграл четыре матча, дважды сохранив ворота в неприкосновенности. В прошлом сезоне "Штурм" стал чемпионом Австрии.