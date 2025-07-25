По мнению Гребнева, у него такой же менталитет, как у восьмикратного обладателя "Золотого мяча"

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Российский игрок в настольный теннис Максим Гребнев, уступивший в четверг в финале Универсиады своему соотечественнику Владимиру Сидоренко, считает, что у него такой же менталитет, как у аргентинского футболиста Лионеля Месси. Комментарий Гребнева ТАСС предоставила пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

В финале Универсиады, проходящей в Германии, Гребнев уступил Сидоренко со счетом 1:4.

"Мой менталитет такой же, как у Месси, а у него [Сидоренко] - как у Криштиану Роналду - он всегда хочет побеждать, - считает Гребнев. - Месси - лучший игрок, но я думаю, что мне нужно сделать свой менталитет более похожим на менталитет Роналду".

Гребнев и Сидоренко являются друзьями и во время Универсиады жили в одной комнате.

"Тяжело играть против друзей: ты не можешь кричать и всегда стараешься держать свои эмоции при себе", - рассказал Сидоренко.

Универсиада, проходящая в нескольких городах Германии, завершится 27 июля.