Чемпион мира и лучший вратарь "Сан-Хосе" в XXI веке. 50 лет исполнилось Евгению Набокову

В 2008 году хоккеист внес свой вклад в историческую победу над канадцами в Квебеке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чемпиону мира по хоккею Евгению Набокову исполнилось 50 лет. Он является одним из лучших российских вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Набоков выступал в НХЛ на протяжении 15 лет, значительную часть карьеры - 10 сезонов - провел в составе "Сан-Хосе", а в одном из матчей даже забросил шайбу. Он по-прежнему входит в топ-25 лучших вратарей лиги по количеству побед и матчей "на ноль", в начале этого года россиянина включили в символическую сборную "Сан-Хосе" за последние 25 лет. А начинался хоккейный путь Набокова в Усть-Каменогорске, где он играл за местное "Торпедо". Затем голкипер стал хоккеистом московского "Динамо". В составе бело-голубых он выиграл чемпионат страны (1995).

После матча за "Динамо" против "Лады", 1995 год © Николай Никитин/ ТАСС

"Он играл в том стиле "баттерфляй", в котором сейчас уже не играют. У нас одна с ним школа - советская. И он один из последних вратарей в НХЛ, кто играл в том стиле. Его главным качеством была стабильность. Есть много хороших вратарей, которые одну-две игры хорошо проведут, а потом плохо. А такие, как Набоков, играли стабильно из года в год", - рассказал ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Выступать за сборную России Набокову едва не помешало то, что в юном возрасте он играл за сборную Казахстана на чемпионате мира 1994 года. На тот момент правила Международной федерации хоккея (IIHF) не предусматривали смену спортивного гражданства. Перед Олимпиадой 2002 года ФХР пыталась их оспорить. Как рассказывал "Спорт-Экспрессу" ассистент генерального менеджера олимпийской сборной России на Играх-2002 Игорь Куперман, генеральный секретарь IIHF Ян-Оке Эдвинссон заявлял, что у Набокова права играть за российскую команду не будет никогда.

"Чего мы только не нашли - и детали всех 25 случаев смены спортивного гражданства в хоккее, и даже поддельные подписи Жени. Нормальный адвокат, а не найденный федерацией, выиграл бы тот процесс как нечего делать", - рассказал Куперман, который в интервью допускал, что тогдашнее руководство ФХР не хотело положительного итога в процессе по смене гражданства Набокова, так как враждовало с главным тренером команды Вячеславом Фетисовым. А команде Фетисова, помимо первого номера Николая Хабибулина, явно не помешал бы вратарь, который в 2001 году был признан лучшим новичком НХЛ.

Набокову не удалось сыграть на той Олимпиаде за россиян, но спустя год IIHF смягчила правила смены спортивного гражданства, допустив, что это можно сделать при ряде условий. Сыграть за сборную России он мог еще на Кубке мира 2004 года, но помешала травма мениска. Дебютировал за россиян Набоков только на Олимпиаде 2006 года в Турине: в воротах он появился во втором матче со шведами, сменив неудачно сыгравшего в стартовом поединке олимпийского турнира со словаками Илью Брызгалова. Против команды Швеции Набоков сыграл "на ноль" (5:0) и закрепился в основном составе. Блестяще он проявил себя в четвертьфинальной встрече с канадцами (2:0), но затем выхолощенные этой победой подопечные Владимира Крикунова всухую проиграли в полуфинале финнам (0:4) и в матче за третье место чехам (0:3).

Выручил сборную на ЧМ-2008

Через два года на чемпионате мира-2008, который в честь 100-летия IIHF впервые проводился в Канаде, Набоков усилил вратарскую бригаду сборной России, ситуация вокруг которой была катастрофическая. На тренировке в Канаде стопу травмировал Семен Варламов, который с "Локомотивом" играл в финале Суперлиги в том году против "Салавата Юлаева". В матче с чехами травму получил Александр Еременко, и россияне остались с одним здоровым вратарем - Михаилом Бирюковым. Из-за этого пришлось срочно вызывать Сергея Звягина, который помог в тренировочном процессе.

В составе сборной России перед полуфиналом чемпионата мира против команды Финляндии, 2008 год © Elsa/ Getty Images

"Я хотел бы от себя лично, от всех вратарей и от федерации поздравить его. Он действительно профессионал своего дела, один из лучших вратарей мира и России. Самое главное - он прекрасный человек, никогда не отказывался играть за сборную. У нас сломались два вратаря: Варламов буквально за день до чемпионата, потом Еременко травмировал коленный состав, и даже в шутку просили выйти меня, хоть на скамейке посидеть. У нас играл один Бирюков, и после того, как он помог нам победить белорусов по буллитам, ко мне подошел главный тренер команды Вячеслав Быков и сказал, Владислав Александрович, помогите, нам нужен вратарь, попросите Набокова, учитывая ваши хорошие отношения с ним. Признаюсь, я молился, чтобы его команда проиграла в плей-офф НХЛ, поскольку у меня были интересы нашей сборной. И до двух-трех часов ночи я сидел до экрана, там было несколько овертаймов в плей-офф с "Далласом". После окончания игры я ему позвонил, попросил его приехать, даже за любые деньги. Он ответил, денег не надо, для меня это честь - сыграть за сборную, готов приехать послезавтра после медкомиссии. И через день я его встретил в аэропорту. Он человек слова, и в самый трудный момент он выручил нас. И благодаря ему мы выиграли звание чемпионов мира в год 100-летия международной федерации", - поделился Третьяк.

Набоков сыграл "на ноль" в четвертьфинале со швейцарцами (6:0) и в полуфинале с финнами (4:0), а также внес свой вклад в историческую победу в финале над канадцами (5:4). Его можно было бы назвать злым гением для сборной Канады, если бы россиянам еще и на домашней для канадцев Олимпиаде-2010 удалось одержать победу. Однако сборная России потерпела чувствительное поражение (3:7), а Набоков был заменен на 25-й минуте после шести пропущенных шайб.

"Удача от него отвернулась. Не хочу сказать, что он виноват, хотя в каких-то моментах он мог выручить. Но защита его просто бросала на произвол, поэтому больше вопросов к команде, чем к вратарю. То, что творилось в первом периоде, это был кошмар. Нашу команду тогда смяли, она оказалась не готова к такой атаке канадцев", - считает Третьяк.

Игра в КХЛ

Последним для Набокова турниром в составе сборной стал чемпионат мира 2011 года. К тому времени он вернулся в Россию - Набоков стал свободным агентом по истечении контракта с "Сан-Хосе" в 2010-м. В июле того года он подписал четырехлетний контракт с петербургским СКА. Правда, в команде голкипер не задержался.

Сменивший в середине октября 2010 года на посту главного тренера СКА Айвану Занатту чех Вацлав Сикора отправил Набокова в запас. В 22 играх Континентальной хоккейной лиги сезона-2010/11 Набоков пропустил 62 шайбы. Игра против "Торпедо" (2:5), в которой Набоков заменил Якуба Штепанека, пропустил три шайбы и вернулся на лавку, стала последней для него в КХЛ. Во время декабрьской паузы в чемпионате игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Возможно, на игре вратаря сказывалось и то, что его семья, особенно жена-американка, так и не адаптировалась к жизни в Санкт-Петербурге.

Перед одним из матчей НХЛ, 2010 год © Christian Petersen/ Getty Images

На чемпионате мира 2011 года в Словакии Набоков провел четыре матча, в трех из них он пропускал не меньше трех шайб, две - не доиграл до конца, его подменял Константин Барулин, который затем и закрепился в статусе основного вратаря на турнире.

После возвращения в НХЛ Набоков заключил годичный контракт с "Детройтом" на минимальную сумму ($570 тыс.), но по правилам лиги как игрок, начавший сезон в Европе, он должен был пройти процедуру драфта отказов в течение пары дней. Игрока с драфта забрал "Нью-Йорк Айлендерс", который тогда считался аутсайдером, и Набоков открыто высказал свое недовольство этим, поскольку хотел бороться за Кубок Стэнли.

В итоге клуб из Нью-Йорка заблокировал его соглашение, и Набокову пришлось отрабатывать контракт в следующем сезоне. За "Айлендерс" он отыграл три года, выходил с командой в плей-офф в сезоне-2012/13. Последним его клубом в НХЛ стала "Тампа". В 2015 году Набоков вернулся в "Сан-Хосе", где сначала работал тренером по развитию вратарей системы "Шаркс", потом тренером вратарей команды. Последние три года Набоков является руководителем по подготовке вратарей в структуре клуба.