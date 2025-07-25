Гран-при России "Формулы-1" проводился с 2014 по 2021 год в Сочи

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший пилот "Формулы-1" Никита Мазепин считает, что в будущем в России еще состоятся этапы "королевских автогонок". Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Я надеюсь, что в каком-то виде я и Россия в целом вернутся в "Формулу-1". Мы там правда нужны и не просто так занимали свое эффективное место в Гран-при. Когда-то стремились к тому, чтобы сделать свою команду "Формулы-1" русской национальности", - сказал Мазепин.

Гран-при России "Формулы-1" проводился с 2014 по 2021 год в Сочи. Планировалось, что с 2023 года "королевские гонки" будет принимать новая трасса под Санкт-Петербургом "Игора Драйв", однако серия ушла из страны после начала украинского конфликта.