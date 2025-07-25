Фетисов: КХЛ стоит подумать о работе над статусом игроков, учитывая пример с канадцами

Ранее в НХЛ заявили, что пока не будут допускать до участия в чемпионате канадских хоккеистов, оправданных по делу об изнасиловании

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стоит подумать над приведением в соответствие с моральными и этическими принципами статуса хоккеистов после истории с канадскими игроками. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В феврале 2022 года "Локомотив" расторг контракт с признанным виновным в изнасиловании несовершеннолетней 11 лет назад американским нападающим Ридом Буше, который позже перешел в "Авангард". Летом 2025 года он подписал контракт с "Автомобилистом". В составе омского клуба также играл обвиняемый по делу 2018 года канадец Майкл Маклауд, перешедший из "Барыса". За минское "Динамо" выступал еще один фигурант этого дела канадец Диллон Дюбе.

"Если мы хотим, чтобы наша лига была примером для детей, то все эти моменты, связанные со статусом спортсменов, нужно привести в необходимое соответствие", - сказал Фетисов.

24 июля Верховный суд канадской провинции Онтарио оправдал пятерых канадских игроков, которых обвинили в изнасиловании во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира. Суд не счел показания заявительницы "заслуживающими доверия и достоверными". Отмечается, что в ходе слушаний суд не смог прийти к выводу о том, что поведение истца было недобровольным. Позже журналист Джон Шеннон на своей странице в X привел заявление Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором говорится, что организация не хочет допускать до участия в чемпионате этих игроков.

"Это имидж лиги, основанный на спортивном принципе, на всем, что связано с этикой игроков. Поэтому их отстранили сразу, а после решения суда каждый конкретный клуб НХЛ должен для себя решить, нужен ли им такой хоккеист или нет. Это показательный пример для всех: веди себя хорошо, если ты хочешь играть в НХЛ и соответствовать такому высокому статусу. Есть понимание того, что ты из себя представляешь: не случайно в свое время там ввели дресс-код для посещения матчей, обязательное участие в благотворительных акциях. В городе, где ты играешь, ты должен быть эталоном, иначе народ не пойдет на игры", - отметил Фетисов.