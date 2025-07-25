На турнире в Бресте он преодолел дистанцию за 48,27 секунды

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Федор Иванов стал победителем открытого чемпионата Белоруссии в беге на 400 метров с барьерами с третьим результатом сезона в Европе. Спортсмен пробежал круг за 48,27 секунды.

Лучший результат сезона в Европе на этой дистанции принадлежит норвежцу Карстену Вархольму (47,28), вторую строчку в рейтинге занимает немец Ове Фишер-Брейхольц (48,01).

Иванову 23 года, он является двукратным чемпионом России в беге на 400 метров с барьерами.

"Стадион в Бресте - это место, где можно устанавливать и личные достижения, и лучшие результаты в Европе и мире, - отметил Иванов в беседе с журналистами. - Я очень рад, что сумел пробежать по личному рекорду, хотя этот старт был для меня, по сути, соревновательной тренировкой. И она мне удалось, как и в мае в Сочи. Хотя сегодня я не ожидал от себя такого результата, думал, что пробегу где-то за 49 с копейками".

Предыдущий личный рекорд Иванова (48,30 секунды) был установлен в конце мая на командном чемпионате России в Сочи.

Открытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике, в котором принимают участие более 20 российских спортсменов, проходит в Бресте с 23 по 25 июля.