По словам спортсмена, ему было достаточно холодно в бассейне и в комнатах из-за большого количества вентиляторов

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Главной организационной проблемой для российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре был холод, который его преследовал в отеле и на соревновательной арене. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Мальцев на турнире в Сингапуре завоевал три золота и серебро.

"Было достаточно холодно в бассейне, в комнатах, что связано с большим количеством кондиционеров и вентиляторов. Удивительно, что в Сингапуре, где на улице 30-градусная жара, мы умудрялись замерзать в эти дни на тренировках и даже в отеле. Там тоже было достаточно холодно: на обеде или на ужине мы сидим в теплой одежде, чтобы не простыть", - рассказал Мальцев.

Мальцеву 30 лет. Он является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее спортсмен также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019).