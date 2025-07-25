Спортсмен опубликовал видео на своей странице в TikTok

БЕЛГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Черногорский защитник сербского футбольного клуба "Партизан" Андрей Костич ответил на оскорбления болельщиков украинской "Александрии" песней "Катюша". Соответствующее видео спортсмен опубликовал на своей странице в TikTok.

"Тренер "Александрии" сказал, что мы враги, и проиграл войну", - подписал пост футболист.

25 июля "Партизан" провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Александрии" (2:0). Встреча прошла в Польше. После первого гола в ворота "Александрии" болельщики украинской команды оскорбляли игроков "Партизана". Также звучали оскорбления в адрес московского ЦСКА. "Партизан" дважды подряд принимал участие в Братском кубке в Москве, где встречался с ЦСКА и "Динамо".

Ответный матч между командами пройдет 31 июля в Белграде.