Болельщики столичной команды по ходу встречи с "Челябинском" скандировали нецензурные кричалки в адрес главного тренера "Торпедо", призывая его покинуть свой пост

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Торпедо" на 10 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Торпедо" в стартовом туре Первой лиги со счетом 2:3 уступило "Челябинску". По ходу встречи болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес Кононова, призывая его покинуть свой пост.

"Нецензурные скандирования болельщиками "Торпедо" в адрес главного тренера команды Олега Кононова два раза. "Торпедо" оштрафовано на 10 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.