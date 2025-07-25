МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московское "Торпедо" на 10 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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"Торпедо" в стартовом туре Первой лиги со счетом 2:3 уступило "Челябинску". По ходу встречи болельщики столичной команды скандировали нецензурные кричалки в адрес Кононова, призывая его покинуть свой пост.
"Нецензурные скандирования болельщиками "Торпедо" в адрес главного тренера команды Олега Кононова два раза. "Торпедо" оштрафовано на 10 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.