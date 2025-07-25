Россияне Егор Агафонов и Илья Симакин стали победителями в мужском парном разряде

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Золото Универсиады в мужском парном разряде было добыто российскими теннисистами Егором Агафоновым и Ильей Симакиным в тяжелых условиях, и этим достижением стоит гордиться. Такое мнение журналистам высказал Симакин после окончания финального матча.

В финале Агафонов и Симакин обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:3 в пользу россиян.

"Здесь были тяжелые условия для игры, но я горд, что мы смогли выиграть сегодня, - сказал Симакин. - Передаю поздравления команде Турции. Спасибо нашей команде и спасибо всем за то, что пришли и поддержали нас".

"Что для нас значит выиграть эту золотую медаль? Я горжусь нашей командой, что мы выиграли в этих соревнованиях. Мы сделали все, что было в наших силах", - добавил Агафонов.

На счету россиян 13 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.