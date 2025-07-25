Дзюдоистка Галицкая завоевала золото турнира Большого шлема в Монголии

Марина Воробьева стала серебряным призером, бронзовые медали завоевали Изнаур Сааев, Сабина Гилязова и Глафира Борисова

УЛАН-БАТОР, 25 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Ксения Галицкая завоевала золотую медаль турнира Большого шлема в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Монголии.

В финале россиянка оказалась сильнее хорватки Аны Виктории Пулиз.

В поединке весовой категории до 48 кг серебряную медаль завоевала россиянка Марина Воробьева, бронза досталась ее соотечественнице Сабине Гилязовой. В финальной схватке Воробьева уступила японке Митсуки Кондо, россиянка завоевала первую медаль турнира Мировой серии в карьере.

В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль завоевала россиянка Глафира Борисова, в схватке за награду она победила француженку Астрид Гнето. Еще одна бронза на счету Изнаура Сааева в весовой категории до 60 кг.

Турнир в Астане проходит с 25 по 27 июля. Российские дзюдоисты выступают под флагом Международной федерации дзюдо.