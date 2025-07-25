В "Салавате Юлаеве" заявили, что будут делать ставку на молодых хоккеистов в новом сезоне

Генеральный директор клуба Ринат Баширов отметил, что в команде будет около 10 молодых игроков

УФА, 25 июля. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" будет делать ставку на молодых игроков в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

"Мы вышли с предложением, с учетом ситуации, что изменим трансферную политику, чтобы не создавать финансовых и репутационных проблем для республики и клуба. Есть утвержденный бюджет, под который будет собрана команда. Громких трансферов не будет. Плэй-офф показал, что в команде есть игроки, которые в отсутствие лидеров готовы выйти на ведущие роли, на этом багаже пойдем в следующий сезон", - сообщил Баширов.

Сейчас в команде есть 35 молодых хоккеистов, готовых заменить "дорогих" игроков и проявить себя. "Если раньше в команду заходил один молодой игрок, то теперь их будет 10, они будут получать свои шансы в течение сезона", - добавил он.

Тактика команды будет строиться на длинной скамейке молодых игроков, которые к концу сезона должны набраться опыта и заставить считаться с собой, отметил Баширов.

По его словам, задачи на сезон еще не определены, они будут озвучены позднее, на пресс-конференции перед началом регулярного чемпионата.