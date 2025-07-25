В решающем матче российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Теннисистам Егору Агафонову и Илье Симакину в финале Универсиады пришлось играть в условиях, когда практически все зрители поддерживали их соперников из Турции. Об этом Симакин рассказал ТАСС.

"Сегодня нам пришлось тяжело, - рассказал Симакин. - Во-первых, мы играли на грунте, а это не самое любимое наше покрытие, мы больше предпочитаем хард. Во-вторых, нас на трибунах особо никто не поддерживал, все болели за турок".

"Почему мы проиграли первый сет? Мы были не совсем уверены в себе и чуть-чуть боялись соперников. Испытывали мандраж, поэтому процент приема и процент подачи был маленький", - добавил собеседник ТАСС.

В финале Агафонов и Симакин обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:3 в пользу россиян.

"Полуфинал прошел для нас достаточно легко, но вот в четвертьфинале были швейцарцы, там очень тяжелый матч, мы еле выползли. Один раз они подавали на матч, один раз они вели 4:3 с брейком во втором сете, но потом немножечко швейцарец подсел, испугался и там навалил ошибок. И после этого мы выиграли второй брейк второго сета, и в третьем сете у нас уже появилась какая-то уверенность побольше, и все сложилось хорошо. Да, со швейцарцами было тяжелее всех", - добавил Агафонов.

На счету россиян 13 наград на нынешней Универсиаде. В активе российских спортсменов 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Россияне выступают на Универсиаде в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 27 июля.