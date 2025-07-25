В "Салавате Юлаеве" рассказали о причинах отмены Кубка Башкортостана

По словам гендиректора клуба Рината Баширова, решение не связано с финансовым вопросом

УФА, 25 июля. /ТАСС/. Предсезонный хоккейный турнир Кубок Башкортостана в этом году был отменен из-за нового календаря, так как должен был начаться почти сразу после сбора команд. Поэтому сроки проведения турнира будут сдвинуты на конец августа в следующем году, сообщил журналистам генеральный директор клуба "Салават Юлаев" Ринат Баширов.

"Мы не учли того, что календарь сдвинулся на целый месяц, и получается, что турнир стартует через две недели после начала сборов. И команды, которые мы приглашаем, не готовы сразу ехать на турнир в Уфу. Поэтому в этом году они отказались. Это наша ошибка, в следующем году проведем кубок республики на третьей неделе августа", - сообщил Баширов.

Он подчеркнул, что отмена не связана с финансовым вопросом, спонсоры были готовы исполнить обязательства.

Предсезонный хоккейный турнир проводится в Уфе с 1999 года.