Состав российской команды на соревнованиях в Германии сократился по сравнению с первоначально заявленным более чем в три раза из-за проблем с получением виз

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Желание выиграть Универсиаду у российского теннисиста Егора Агафонова увеличилось после того, как не все заявленные на эти Игры спортсмены из России сумели приехать в Германию и стартовать здесь. Об этом Агафонов сообщил ТАСС.

"Победа на Универсиаде лично для меня является пока самым большим достижением в карьере, - признался Агафонов. - Мы до последнего не знали, поедем ли сюда. Нас приглашали и на другие соревнования, но мы выбрали Универсиаду и очень рады, что выиграли ее. Но надеюсь, что потом будут и более громкие победы".

В финале парного турнира Агафонов и Илья Симакин обыграли представителей Турции Мерта Алкая и Тунджая Дурана. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 10:3 в пользу россиян.

"Когда играешь за страну, то всегда испытываешь большое давление, всегда есть большое желание принести ей победу. И то, что сюда приехало немного спортсменов из России, только увеличивало желание выиграть. И я очень рад, что это получилось", - заключил спортсмен.

Состав российской команды, вынужденной выступать на Универсиаде в Германии без флага и гимна своей страны, сократился по сравнению с первоначально заявленным более чем в три раза из-за проблем с получением въездных виз.