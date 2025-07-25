Победу на соревнованиях в Сингапуре одержала сборная Китая

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки остались довольны завоеванием серебряной медали в акробатике на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

Первое место заняла команда Китая. Российскую команду представляли Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

"Мы довольны, - сказала Бахтурева. - Довольны, что исполнили программу чисто. После предварительного раунда мы чувствовали еще больше уверенности, это нас подтолкнуло на собранность. Сегодня была настоящая команда".

Российские синхронистки начиная с 1998 года всегда завоевывали золото в олимпийских дисциплинах - в дуэте и/ или группе. Сейчас они впервые не завоевали ни одной золотой награды. В Сингапуре во всех трех победах поучаствовал Александр Мальцев: он завоевал два золота в соло и одно в микст-дуэте в паре с Майей Гурбанбердиевой.

Российские синхронистки в Сингапуре выступали в нейтральном статусе. Последний раз команда выступала на чемпионате мира в 2019 году, а последним ее крупным стартом была Олимпиада 2021 года в Токио. С тех пор ее состав полностью изменился.