Хоккеист Комтуа заключит новый контракт с "Динамо"

Соглашение будет рассчитано на один сезон

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий Максим Комтуа продолжит выступление за московский хоккейный клуб "Динамо" в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Иван Ботев.

Контракт Комтуа с "Динамо" истек в конце мая.

"Макс будет выступать и в следующем сезоне за "Динамо". Контракт на один сезон", - сказал Ботев.

Комтуа 26 лет. В 62 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона он набрал 50 очков по системе "гол + пас" (21+29), став вторым снайпером команды. В плей-офф Комтуа стал лучшим бомбардиром "Динамо" с 13 очками (7+6).